"Er kann nicht verlieren" - was ein Shootingstar an Bayern-Star Kimmich bewundert

Als Gladbach -Fan von Geburt an prägten Ex-Borussen wie Granit Xhaka und Raffael den heutigen Shootingstar Rocco Reitz - allerdings ist er auch ein großer Bewunderer von Bayern -Star Joshua Kimmich , den er sich vor allem in einer Sache bewundert.

„Er kann nicht verlieren. Er versucht immer, sich zu verbessern, und das ist etwas, zu dem man aufschauen kann“, sagte der 21-Jährige von Borussia Mönchengladbach The Athletic zum Thema Vorbilder.

Ehrgeizig wie Kimmich: Hier will Reitz besser werden

So lasse er sich von Spiel-Analysten immer nur Videos mit seinen eigenen Fehlern vorlegen, verriet der U21-Nationalspieler. Luft nach oben sieht Reitz noch genug.

„Mein Kopfballspiel muss besser werden. Nicht stärker, aber es gibt immer viele Zweikämpfe im Mittelfeld und ich muss in der Lage sein, den Ball für meine Mitspieler zu gewinnen“, berichtete er.

Am Ball müsse er „manchmal ruhiger sein. Anstatt immer zu versuchen, nach vorne zu spielen, müssen meine Pässe manchmal nach außen oder in die Tiefe gehen und sicher sein“, stellte Reitz klar: „Ich muss mich auch mehr umschauen, um mehr vom Spielfeld zu sehen - manchmal muss ich wissen, dass es in Ordnung ist, meinen Fuß auf den Ball zu setzen und ihn zu halten.“