Erst Meister, dann Luft raus? Daum wäre "nicht überrascht"

Ex-Trainer Christoph Daum befürchtet negative Auswirkungen auf die Triple-Jagd von Bayer Leverkusen im Falle eines vorzeitigen Titelgewinns in der Fußball-Bundesliga. „Es würde mich nicht überraschen, wenn bei Leverkusen erstmals die Luft raus ist“, sagte der 70-Jährige dem SID .

Dies müsse bei Bayer zwar nicht so sein, "meine Erfahrung ist aber, dass erstmal eine Menge Druck und Anspannung abfällt". Etwa bei seinen vorzeitig gesicherten Meistertiteln in der Türkei sei es "häufig" so gewesen, "dass wir danach nicht mehr gewonnen haben". Dies sei "irgendwie komisch", sagte Daum.