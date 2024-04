Europa in Gefahr? Trapp verschließt nicht die Augen davor

Durch den Punktgewinn vergrößerte die Eintracht den Vorsprung auf die Verfolger zwar zumindest vorübergehend auf sechs Punkte, Augsburg und Freiburg können aber noch verkürzen. Ist die Europacup-Qualifikation also plötzlich doch noch in Gefahr? "Wir verschließen nicht die Augen vor dem, was passiert", sagte Trapp.