Ex-Bayern-Stürmer nennt "größtes Problem" der Münchner

Sollte es dem FC Bayern nicht gelingen, die Champions League zu gewinnen, stünde der Verein vor der ersten titellosen Saison seit der Saison 2011/12. Damals im Kader der Bayern: Bundesliga-Top-Joker Nils Petersen. In seiner Kicker -Kolumne erklärt er, warum er nicht glaubt, dass der FC Bayern Bayer Leverkusen so schnell wieder los wird, weshalb die „Werkself“ mittlerweile „Werkszwölf“ heißen müsste - und wieso er vor allem Harry Kane die Daumen drückt.

Und weiter: „Er baut etwas auf am Rhein, will weiter Erfahrung sammeln, sieht noch Steigerungspotenzial: Da müssen die Bayern wieder bangen - und hoffen. Der FCB wird geliebt oder gehasst, Leverkusen findet jetzt jeder geil. An wem das wohl liegt? Si, Senor! Diese Saison zeigt, was möglich ist, wenn der Zirkusdirektor und seine Artisten eine Einheit in der Manege bilden.“