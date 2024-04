Ex-Meisterspieler Sagnol von Bayern-Comeback überzeugt

„Ich gehe davon aus, dass Bayern in der nächsten Saison wieder ganz oben stehen wird“, meinte Georgiens heutiger Nationaltrainer auf einem EM-Workshop mit allem 24 Teilnehmerländern in Düsseldorf.

Sagnol empfiehlt Kader-Umbau

„Die Meisterschaft zu verlieren und die Schwierigkeiten im Saisonverlauf sind das Beste, was München passieren konnte. Das zwingt zu Überlegungen, was falsch gelaufen und was zu ändern ist - und wenn sich die Bayern zu Veränderungen entschließen, führt das in der Regel zu positive Entwicklungen.“