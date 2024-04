Ex-Trainer Toppmöller: "Jetzt haben wir Meisterkusen"

Für den früheren Trainer Klaus Toppmöller ist die mögliche Meisterschaft seines Ex-Klubs Bayer Leverkusen am Wochenende ein Stück weit Genugtuung. „Ich habe immer gesagt, das ‚Vizekusen‘-Image muss endlich weg! Jetzt ist es so weit. Jetzt haben wir Meisterkusen“, sagte der 72-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Leverkusen sei „die beste Mannschaft, die in der Bundesliga spielt“, die Spielweise sei „absolut sensationell“.