FC Bayern: Ballack sieht Probleme bei Struktur und Trainerfrage

Ex-Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack sieht die Verantwortlichen des FC Bayern nach der Saison zum Handeln gezwungen. „Ich glaube, da sind in den vergangenen Jahren ein paar Dinge verrutscht“, sagte er im Interview mit dem kicker. Man müsse an den Kader rangehen.

Mittlerweile 16 Punkte trennen die Bayern von Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Bereits am nächsten Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) könnte die Werkself gegen Werder Bremen die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte klarmachen.

Das will Hasenhüttl dem VfL beibringen

Das will Hasenhüttl dem VfL beibringen

Der deutsche Rekordmeister hat nur noch in der Champions League die Chance, die erste Saison ohne Titel seit 2012 zu verhindern. Im Viertelfinal-Hinspiel treten die Bayern am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) bei Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal an.