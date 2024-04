Serge Gnabry: Bayerns Pechvogel vor wichtigem Schritt

Nächste gute Nachricht für Fußball-Rekordmeister Bayern München : Einen Tag nach dem emotionalen Halbfinaleinzug in der Champions League ist „Pechvogel“ Serge Gnabry wieder ins Lauftraining eingestiegen.

Der 28 Jahre alte Flügelspieler hatte den 1:0-Heimsieg gegen den FC Arsenal am Mittwoch verpasst, im Hinspiel in London (2:2) hatte er sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Zuvor hatte er den wichtigen Ausgleich zum 1:1 erzielt.

Gnabry kämpft noch um ein EM-Ticket

Für Gnabry ist ein baldiges Comeback auch in Hinsicht auf eine Teilnahme an der Heim-EM im Sommer (14. Juni bis 14. Juli) erstrebenswert. In dieser Saison warfen ihn mehrere Verletzungen zurück, unter anderem wegen eines Unterarm-Bruchs und einer Adduktoren-Verletzung absolvierte er erst 17 Spiele für die Bayern. Für die begeisternden März-Länderspiele des DFB-Teams wurde er nicht berücksichtigt.