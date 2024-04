FC Bayern: Kane und Neuer erhalten Besuch aus Hollywood

Der FC Hollywood macht seinem Namen alle Ehre. Am Sonntag lud der FC Bayern auf X ein prominent besetztes Selfie hoch. Darauf zu sehen waren nicht nur die Bayern-Stars Manuel Neuer und Harry Kane, sondern auch Emily Blunt und Ryan Gosling.

Die beiden Schauspieler waren aufgrund einer Filmpremiere zu Besuch in Berlin. Ihr neuer Film „The Fall Guy“ ist eine Actionkomödie und soll am 2. Mai in die deutschen Kinos kommen.