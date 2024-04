FC Bayern: Tuchel bringt sieben Neue

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel rotiert seine Mannschaft im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kräftig durch. Im Vergleich zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal am vergangenen Dienstag verändert Tuchel seine Startelf auf gleich sieben Positionen.