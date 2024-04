FC Bayern und Neppe beenden Zusammenarbeit

Der FC Bayern und sein Technischer Direktor Marco Neppe haben ihre Zusammenarbeit nach zehn Jahren in gegenseitigem Einvernehmen beendet. „Wir haben in dieser Zeit viele Erfolge gefeiert, zudem wurden unter Marco Neppe herausragende Talente wie Alphonso Davies oder Jamal Musiala entdeckt, die in München zu Weltklassespielern gereift sind. Er war ein wichtiger Faktor bei der Kaderplanung“, sagte der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.