FC Bayern: Was Rangnick als Trainer wirklich bedeuten würde

In der Diskussion um den kommenden Trainer des FC Bayern fällt immer wieder der Name Ralf Rangnick.

„Ralf Rangnick war ja immer jemand, der sich an den Bayern aufgerieben hat und immer nach oben gestochen hat – egal mit welchem Verein. Er wollte immer zeigen, dass er auch mit kleineren Mitteln etwas bewegen kann. Trotzdem hat der FC Bayern für jemanden wie Ralf Rangnick eine gewisse Faszination“, sagt SPORT1 -Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Ausgabe des SPORT1 -Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Und weiter: „Ich fände es total spannend, wie Ralf Rangnick das macht. Aber da müssen klare Absprachen her. Es wäre eine gefährliche Personalie. Du hast eine so große Riege an großen und starken Personen im Klub … Man müsste klären: Das ist dein Bereich, das ist mein Bereich.“