FCA: Geschäftsführer Ströll kündigt Minus an

Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg, erwartet in der Bilanz des Fußball-Bundesligisten am Saisonende ein Minus. "Wir werden auch dieses Jahr einen Verlust einfahren, weil wir in den Sport und in professionelle Strukturen investiert haben. Wir sind überzeugt, dass sich das auszahlt", sagte Ströll der Augsburger Allgemeinen.