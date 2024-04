Flick-Rückkehr zu Bayern? „Er ist aufs Ausland fokussiert“

Wer wird im Sommer das Traineramt beim FC Bayern übernehmen? Thomas Tuchel wird gehen. Doch ein Erbe ist auch einige Wochen nach der Bekanntgabe der anstehenden Trennung nicht in Sicht.

Erst am Freitag gab es einen Rückschlag, weil Wunschkandidat Julian Nagelsmann seinen Vertrag als Bundestrainer bis zur WM 2026 verlängert hat und damit eine Rückkehr nach München ablehnte.

Matthäus: Flick hat „kein Bock“ auf Bundesliga

Viele Kandidaten bleiben nicht mehr, nachdem Sebastian Hoeneß (Stuttgart) und Xabi Alonso (Leverkusen) ebenfalls nicht an die Säbener Straße wechseln werden. Ist Hansi Flick nun also die Lösung?

„Soweit ich weiß, wird Hansi Flick nicht mehr in der Bundesliga arbeiten und ist mehr aufs Ausland fokussiert“, erklärte der Flick-Vertraute.

Der Rekord-Nationalspieler fügte an: „Vielleicht traut ihm auch keiner bei Bayern den Job mehr zu. Ich würde ihm den Job zutrauen, weil ich weiß, was für ein hervorragender Trainer er ist. Vor allem, was für ein hervorragender Mensch er ist.“