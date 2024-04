Eintracht Frankfurt zieht Option bei PSG-Juwel

„Hugo hat in seinen bisherigen Einsätzen angedeutet, welche Qualität in ihm steckt“, sagte Sportvorstand Markus Krösche: „Wir sind von seinem großen Potenzial fest überzeugt und freuen uns darauf, ihn über die aktuelle Saison hinaus im Eintracht-Trikot zu sehen.“

In der Rückrunde lief Ekitike in bislang zwölf Spielen für die Eintracht auf, spielte dabei allerdings lediglich dreimal von Beginn an. Am vergangenen Spieltag gelang ihm sein erster Bundesligatreffer.