Freiburg holt Osterhage aus Bochum

Fußball-Bundesligist SC Freiburg verpflichtet für die kommende Saison Patrick Osterhage vom Ligarivalen VfL Bochum. Dies teilten die Breisgauer am Montag mit, weitere Details zu Vertragsinhalten verkündeten sie wie gewohnt nicht. Osterhage hatte in Bochum ursprünglich noch einen Kontrakt bis Sommer 2026, in der laufenden Saison entwickelte er sich nach schwachem Start zum Stammspieler.