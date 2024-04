Fritz schwärmt von Bayer und will trotzdem "etwas mitnehmen"

Dennoch sollen für den Tabellenzwölften am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) Punkte her: "Wir wissen natürlich um die Schwierigkeit der Aufgabe, die wir am Wochenende vor der Brust haben. Trotz all dem glaube ich an unsere Mannschaft." Zuletzt gelang den Bremern schon in München eine Überraschung, als Werder am 18. Spieltag nach 28 sieglosen Spielen gegen den Rekordmeister erstmals wieder gewann. Die Devise für den nächsten Coup: "Mutig auftreten und an uns selbst glauben."