Fußballfrage bei "Wer wird Millionär" - Kandidatin liegt falsch

Die Frage lautete: „Wie viele 1. FCs spielen in der aktuellen Saison in der Ersten Bundesliga der Männer?“ Die vier Antwortmöglichkeiten waren: a) einer, b) zwei, c) drei oder d) vier. Aufgrund eines Osterjokers fiel die letzte Antwort weg, sodass nur noch eins, zwei oder drei zur Auswahl standen.