Fußballprofi Patrick Wasserziehr? Transfermarkt-Profil geht viral

Wasserziehr: „Ich spiele seit 50 Jahren Fußball“

Wasserziehr wurde 1966 in Bonn geboren und spielte später in der Regionalliga Nord. Laut transfermarkt.de schloss sich der Mittelfeldspieler im Sommer 1997 dem VfL 93 Hamburg an. Für den Verein aus der Hansestadt bestritt er fünf Spiele und beendete ein Jahr später seine Karriere. Auf der Online-Plattform ist das Profil bereits seit 2012 zu finden. Es brauchte also zwölf Jahre, bis Wasserziehr eine derartige Aufmerksamkeit auf sich zog.