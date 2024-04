Gelbsperren: BVB muss dezimiert nach Leipzig

Der BVB muss beim 1:1 gegen Bayer 04 Leverkusen nicht nur einen späten Gegentreffer verkraften, sondern auch zwei bittere Gelbe Karten. Sowohl Emre Can als auch Ian Maatsen fingen sich die fünfte Verwarnung ein und fehlen nun gelbgesperrt. Umso unglücklicher ist die Tatsache, dass die Sperre am kommenden Spieltag gegen RB Leipzig abgesessen werden muss.

Can mit Gelb noch gut bedient

Emre Can durfte allerdings mehr als nur dankbar darüber sein, nicht noch schlimmer davongekommen zu sein. Der Dortmund-Kapitän traf in der 30. Minute Jeremie Frimpong an der Strafraumgrenze mit offener Sohle an der rechten Hacke. Während Sami Khedira bei DAZN in dieser Szene eine Rote Karte und einen Elfmeter sah, kam Can mit nicht mal Gelb davon. Die Karte holte er sich jedoch kurz vor dem Pausenpfiff wegen eines taktischen Fouls ab.