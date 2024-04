Gladbachs Borges Sanches erleidet Kreuzbandriss

Sturmhoffnung Yvandro Borges Sanches vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach fällt nach einem Kreuzbandriss monatelang aus. Der 19-Jährige zog sich die Verletzung am Dienstag in einem Spiel des niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen zu, an den er ausgeliehen ist.