Goretzka sieht Zukunft beim FC Bayern

Der formstarke Nationalspieler Leon Goretzka sieht seine Zukunft beim Fußball-Rekordmeister Bayern München. „Aus meiner Sicht ist alles klar: Mein Vertrag läuft bis 2026, und es gibt keinen Grund, über eine Veränderung nachzudenken“, sagte Goretzka der Sport Bild. Der Mittelfeldspieler war nach schwachen Leistungen in den vergangenen Wochen mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden, Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte in den März-Länderspielen auf den 29-Jährigen verzichtet.