Gosens zum Abstiegskampf: "Druck auf dem Kessel"

Der 20-malige Nationalspieler Robin Gosens ist vom Klassenerhalt mit dem Fußball-Bundesligisten Union Berlin überzeugt und blickt dem Saisonfinale mit Zuversicht entgegen. "Dass Druck auf dem Kessel ist, das ist jetzt klar", sagte Gosens am Montag am Rande der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in Berlin: "Die nächsten drei Spiele sind sicher entscheidend für all das, was danach kommt."