Grimaldo "in Zukunft" in La Liga? Rolfes reagiert gelassen

Geschäftsführer Simon Rolfes vom neuen deutschen Fußballmeister Bayer Leverkusen hat gelassen auf einen zukünftigen Wechselwunsch des spanischen Nationalspielers Alejandro Grimaldo reagiert. „Dass er grundsätzlich in seiner Karriere nochmal in seiner Heimat spielen möchte, ist ja nicht dramatisch. Diesen Wunsch haben ja viele Spieler, die gerade im Ausland spielen“, sagte Rolfes dem Fachmagazin kicker.

Der offensivstarke Linksverteidiger hatte bei Radio Marca offen ausgesprochen, dass er zukünftig gern in seiner spanischen Heimat spielen möchte. "Ja, das ist ein Ziel von mir, in der Zukunft in La Liga zu spielen, weil es mein Land ist", hatte der 28-jährige Grimaldo gesagt. Für Rolfes ist dies kein Grund zur Sorge - zumindest mit Blick auf das kommende Jahr: "Wir planen ihn zu 100 Prozent für die nächste Saison ein."