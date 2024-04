Harry Kane schwört FC Bayern Treue - auch wenn er sich vieles anders vorgestellt hat

„Natürlich weiß ich, wie groß die Premier League ist, ich habe dort schon so viele Jahre gespielt, [aber] meine Zukunft liegt bei Bayern München“, erklärte der Stürmerstar der Münchner nach dem 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal .

Kane weiter: „Ich habe einen Vier-Jahres-Vertrag, ich genieße es wirklich, hoffentlich kann ich in dieser Saison etwas Besonderes bewirken.“ Er habe eine neue Herausforderung gebraucht, meinte der 30-Jährige zu seinem Wechsel.

Kane: Nicht die Saison, die ich mir gewünscht habe

Doch vor allem in der Bundesliga ist der große Schritt noch nicht mit dem gewünschten Erfolg belohnt worden - auch wenn Kane selbst mit bisher 32 Liga-Toren die erhoffte Verstärkung ist.

„Natürlich ist es nicht die Saison, die ich mir gewünscht habe, so wie die Liga gelaufen ist und wie wir früh in der Saison aus dem Pokal ausgeschieden sind“, gab der englische Nationalspieler ehrlich zu. Doch da ist ja noch die Königsklasse und die Hoffnung auf den ganz großen Wurf. Den Henkelpott hatte Kane schon bei seiner Ankunft in München zum großen Ziel erklärt.