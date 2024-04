Hasenhüttl: "Muss ihnen keinen Abstiegskampf beibringen"

„Ich muss ihnen keinen Abschiedskampf beibringen“, sagte Hasenhüttl nach dem 1:3 (1:0) am Sonntagabend gegen Borussia Mönchengladbach über seine Mannschaft: „Ich muss ihnen beibringen, solche Spiele ausgeglichener zu gestalten. Und vor allem in der zweiten Halbzeit gegenzuhalten und Spiele zu gewinnen, die so eng sind.“