Hasenhüttl-Sohn in Wolfsburg? Dutt sieht‘s auch kritisch - „Könnte Gefahren bergen“

Seinen Auftakt hätte sich Ralph Hasenhüttl kaum schöner vorstellen können. Mit einem 2:0 (1:0) bei Werder Bremen startete der neue Trainer beim VfL Wolfsburg erfolgreich in seine neue Mission.

Und dabei spielte auch Sohn Patrick für ihn eine wichtige Rolle, wie Hasenhüttl zuvor betonte. „Ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe“, so der neue Wölfe-Coach, dessen 26 Jahre alter Nachwuchs sein Trainerteam bereichert, nachdem Patrick Hasenhüttl kurz zuvor seine aktive Karriere beim Halleschen FC beendet hatte.

„Sie müssen sich darauf verlassen können“

Dutt fügte an: „Das bedeutet: Er (Patrick Hasenhüttl, Anm. d. Red.) muss ein großes Vertrauensverhältnis zu den Spielern aufbauen - und die Spieler müssen ihm vertrauen, obwohl er der Sohn des Trainers ist. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass manche Dinge eben nicht weitergegeben werden. Und Ralph muss seinem Sohn zutrauen, dass er das splitten kann. Aber er hat so entschieden, weil er es seinem Sohn zutraut - und dann kann man das auch so akzeptieren, aber die Zeit wird es zeigen.“