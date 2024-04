Heidel über Henriksen: "Mehr als nur ein Motivator"

Sportvorstand Christian Heidel vom Bundesligisten Mainz 05 hat schon beim ersten Kontakt mit Bo Henriksen die Energie des neuen Trainers gespürt. „Das erste Gespräch mit ihm hatte ich noch per Videokonferenz. Da dachte ich schon, dass er aus meinem Bildschirm springt, so voller Energie war er. Das ist ansteckend“, sagte Heidel dem Kölner Stadtanzeiger.

Henriksen war im Februar vom FC Zürich nach Mainz gewechselt. "Wir waren sicher nicht der einzige Interessent. Glücklicherweise hat er sich schnell für uns entschieden", so Heidel: "Wir hatten uns mit Bo schon länger beschäftigt. Ich hatte mir bestimmt 20 Pressekonferenzen und viele Interviews von ihm angeschaut. Wir wussten also, was das für ein Typ ist. Wir hatten ihn aber vielleicht nicht ganz so spektakulär erwartet."