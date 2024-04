Bundesliga: Ekel-Attacke auf RB-Fans in Heidenheim

Unappetitlicher Fan-Übergriff in der Fußball-Bundesliga : Anhänger des 1. FC Heidenheim haben in der Nacht vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig Buttersäure im Gästeblock verteilt. Der Klub bestätigte den Vorfall der Bild -Zeitung.

Buttersäure (eigentlich: Butansäure) ist eine durch Gärung entstehende Verbindung mit für Menschen äußerst unangenehmen, fauligen Geruch - sie sorgt auch für Schweißgestank und Mundgeruch. Auch während der Partie am Samstagnachmittag roch es in der Voith-Arena teilweise noch nach Erbrochenem. Rund 1500 Fans der Sachsen waren bei der Partie in Heidenheim vor Ort.