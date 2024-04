Heute vor zwei Jahren verlor der deutsche Fußball einen ganz Großen

Der unverhoffte Aufstieg in den Olymp der „Torhüter-Nation Deutschland“ war nur eine Episode eines schillernden Lebens, das heute vor zwei Jahren zu Ende ging: Wolfgang Fahrian - Ehrenname: „Schwarzer Panther“ - starb am 13. April 2022 im Alter von 80 Jahren an einer Lungenentzündung.

Der „schwarze Panther“ wurde in Köln zur Legende

Fahrian, geboren am 31. Mai 1941 in der Kleinstadt Klingenstein (heute: Blaustein) in der schwäbischen Alb, ist vor allem in der Fußballstadt Köln in bleibender Erinnerung.