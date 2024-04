Kuntz: Hoeneß-Kritik an Tuchel "extrem" kränkend und "fachlich falsch"

Kuntz: Hoeneß Kritik an Tuchel „fachlich nicht richtig“

"Ich kann mich an Schürrle und Holtby erinnern in Mainz, dann haben wir Weigl gehabt in Dortmund, Diaby und Nkunku bei Paris St. Germain - die Kritik ist ja fachlich nicht richtig", betonte Kuntz. Darauf hätte Tuchel verweisen sollen, ergänzte er, um den Streit gar nicht erst so eskalieren zu lassen. "Das wäre die beste Lösung gewesen."