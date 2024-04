Hoeneß über junge Spieler - und Tuchels "andere Einstellung"

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat bemerkenswert offen Kritik an der Arbeitsweise von Thomas Tuchel geübt. Der zum Saisonende scheidende Trainer habe "eine andere Einstellung", wenn es um den Umgang mit jungen Spielern gehe, sagte Hoeneß im Rahmen des FAZ-Kongresses am Freitag: "Er meint nicht, dass er einen Davies, Pavlovic oder Musiala verbessern kann. Wenn es nicht klappt, sollte man einen anderen kaufen. Ich meine, man sollte hart an ihnen arbeiten und ihnen Selbstvertrauen geben."