Hoffenheim verleiht U20-Nationalkeeper Noll nach Fürth

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verleiht U20-Nationaltorhüter Nahuel Noll für die kommende Spielzeit an den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Dies teilten die Kraichgauer am Mittwoch mit. Noll war im Sommer 2019 von 1860 München in die TSG-Akademie gewechselt, bislang saß er neunmal in der Bundesliga-Mannschaft auf der Bank. Der Vertrag des 21-Jährigen in Hoffenheim läuft noch bis Sommer 2027.