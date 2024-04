„Kacksaison!“ Wölfe-Kapitän stocksauer

Über die verspielte Führung gegen Gladbach sagte Arnold bei DAZN: „Wie oft wir schon in Führung lagen und nichts mitgenommen haben, ist exemplarisch für die ganze Saison. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich will einfach nur so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich, und dann diese Kacksaison abhaken.“