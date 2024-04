Kane stellt nächsten Rekord ein

Superstar Harry Kane von Bayern München hat den nächsten Bundesliga-Rekord eingestellt. Mit seinem Führungstreffer im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (9.) hat der Engländer in dieser Saison jetzt gegen 16 von 17 Gegnern ein Tor erzielt. In der zweiten Hälfte legte er per Strafstoß seinen zweiten Treffer nach (61.).