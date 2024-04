Kein Umzug nach Marsdorf: FC plant Ausbau des Geißbockheims

Ein Umzug des 1. FC Köln in das am Stadtrand gelegene Viertel Marsdorf ist vom Tisch. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit und begründete diese "endgültige" Entscheidung mit "nicht hinreichender finanzwirtschaftlicher kommunaler Unterstützung". Stattdessen wolle der FC den Ausbau und die Modernisierung des Geißbockheims forcieren. Das im Jahr 1953 errichtete Klubhaus inmitten des Kölner Grüngürtels bleibt somit die Heimat des Vereins.