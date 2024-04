Legendäres "Phantom-Tor" jährt sich zum 30. Mal

An das legendäre „Phantom-Tor“, das an diesem Dienstag vor 30 Jahren für riesige Aufregung in der Bundesliga sorgte.

"Manchmal denke ich, ich werde nur auf dieses Tor reduziert", sagte Helmer einst über die Ereignisse am 23. April 1994. Im Trikot von Bayern München "traf" der Abwehrspieler gegen den 1. FC Nürnberg in der 26. Minute zur 1:0-Führung. Tatsächlich rollte der Ball am linken Pfosten vorbei. Doch Schiedsrichter Hans-Joachim Osmers erkannte das "Tor" auf Hinweis des auf der gegenüberliegenden Seite stehenden Assistenten Jörg Jablonski ("Der Ball war eindeutig drin!") an.