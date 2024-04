Letschs Zukunft in Bochum ist offen: "Alle sind gefragt"

Nach dem nächsten Nackenschlag des VfL Bochum in der Nachspielzeit hat Patrick Fabian ein klares Bekenntnis zu Trainer Thomas Letsch vermieden. "Wir sind alle gefordert, da gehört das Trainerteam auch dazu", sagte der Sportgeschäftsführer des VfL nach dem 1:2 (0:0) beim 1. FC Köln: "Wir werden mit ihm besprechen, was seine Lösungsansätze sind." Das Ziel sei es, "uns mit allem, was wir haben, dagegen zu wehren, um diesen Negativtrend zu stoppen."