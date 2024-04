Leverkusen beim BVB ohne Wirtz

Im ersten Ligaspiel als deutscher Fußball-Meister verzichtet Bayer Leverkusen auf seinen herausragenden Spieler der Saison. Beim Champions-League-Halbfinalisten Borussia Dortmund am frühen Abend (17.30 Uhr/DAZN) tritt die Werkself ohne Florian Wirtz an, der auf der Bank sitzt. Auch Victor Boniface fehlt in der Startelf von Trainer Xabi Alonso. Zum Einsatz kommt dafür Jonas Hofmann.