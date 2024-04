Leverkusen im "Matchballspiel" ohne Hlozek

Bayer Leverkusen muss in seinem "Matchballspiel" für den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte auf Adam Hlozek verzichten. Der tschechische Nationalstürmer erlitt während des 1:0 bei Union Berlin am Samstag nach Vereinsangaben eine Verletzung im linken Sprunggelenk. Er werde "in drei bis vier Wochen" zurück im Kader erwartet.