Medien: AC Mailand lockt Wolfsburgs Lacroix

Der AC Mailand will offenbar Maxence Lacroix verpflichten. Wie die Zeitung Corriere dello Sport berichtet, führt der italienische Topklub bereits Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg über einen Transfer im Sommer. Milans Sportdirektor Antonio D'Ottavio soll demnach bereits nach Niedersachsen gereist sein, um Gespräche zu führen. Der Franzose gilt als idealer Nachfolger für den dänischen Abwehrspieler Simon Kjaer, der Mailand am Ende der Saison verlassen will.