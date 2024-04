Medien: Nübel verlängert bei Bayern und bleibt in Stuttgart

Torhüter Alexander Nübel soll beim Fußball-Rekordmeister Bayern München seinen Vertrag um fünf Jahre verlängern, in der kommenden Saison aber zunächst weiter für den VfB Stuttgart spielen. Darauf haben sich nach Informationen der Bild-Zeitung die beiden Klubs und der 27-Jährige geeinigt.

Nübel, von 2021 bis 2023 bereits an die AS Monaco ausgeliehen, ist beim VfB einer der Garanten für den Sprung auf einen Champions-League-Platz. Der Keeper blieb bislang in dieser Saison schon zwölfmal ohne Gegentor.