Mittelstädt über Länderspieltor: "Unbeschreibliches Gefühl"

Neu-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt schwärmt nach wie vor von seinem Traumtor im Länderspiel gegen die Niederlande am 26. März. Es sei „ein unbeschreibliches Gefühl“ gewesen, sagte der 27-Jährige bei Sky: „Ich habe irgendwie gewusst, wenn er (Jamal Musiala, Anm. d. Red.) mir den Ball zuspielt, dass ich ihn mit dem ersten Kontakt oben links reinhauen will. Dass der Ball dann so rein fliegt, hätte ich auch nur erahnen können.“