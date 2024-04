Münster dementiert Berichte zu Niemeyer-Einigung mit Bremen

Fußball-Drittligist Preußen Münster hat Berichte über eine angebliche Einigung von Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer mit dem Bundesligisten Werder Bremen zurückgewiesen. "Fakt ist: Es hat hierzu noch keinerlei Kontaktaufnahme eines Klubs mit dem SC Preußen Münster gegeben", schrieb der Verein in einem Statement am Montag.

Niemeyer, der von 2007 bis 2011 als Spieler bei Bremen unter Vertrag stand, ist seit 2020 bei Preußen Münster tätig. In der laufenden Saison spielt der Verein um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, belegt derzeit den Relegationsplatz. Erst in der vergangenen Saison stieg Münster aus der Regionalliga West auf.