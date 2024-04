Nowotny glaubt an "kleine Leverkusener Ära"

Mit der anstehenden Meisterschaft wird die Werkself auch den Titel "Vizekusen" ablegen. Dieser stammt aus einer Zeit, in der Nowotny Bayers Abwehrchef war. Vor allem die Saison 2001/02, in der Leverkusen in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions League den zweiten Platz belegt hatte, steht sinnbildlich für den Begriff.