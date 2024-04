Nullnummer im Keller: Union in Gladbach im Aluminium-Pech

Nach dem Schlusspfiff sanken die Spieler enttäuscht zu Boden, die Trainer schüttelten sich mit gequältem Lächeln die Hände. Nach dem Krisenduell zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin wusste niemand so recht, was er mit der Nullnummer anfangen sollte.

„Mit der zweiten Halbzeit kann man zufrieden sein. Mit der Chancenverwertung natürlich nicht, wir hatten schon die dickeren Dinger“, meinte Union-Stürmer Kevin Volland, der mit Schüssen an die Latte (25.) und den Pfosten (62.) die größten Chancen hatte, bei DAZN , „aber in der Situation nehmen wir den Punkt gerne mit.“

Union im Aluminium-Pech

Union stoppte zwar seine Pleitenserie, steckt jedoch ganz tief im Abstiegskampf. Nach drei Niederlagen in Folge holte das Team von Coach Nenad Bjelica am Niederrhein zumindest ein Pünktchen Hoffnung. Nach den Siegen der Konkurrenz droht den als Champions-League-Teilnehmer in die Saison gestarteten Berlinern nach fünf Jahren in der Bundesliga aber wieder der zwischenzeitlich schon abgehakte Abstieg.