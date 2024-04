Oliver Kahn widerspricht Hoeneß deutlich! Die alte Frage nach dem Bayern-CEO

Wie lange sollte ein Geschäftsführer am Tag arbeiten? Diese Frage verfolgt Oliver Kahn auch fast ein Jahr nach seinem Aus beim FC Bayern noch. Schuld daran ist Uli Hoeneß , der nach der Trennung von Kahn öffentlich erklärt hatte, dass der Arbeitstag eines CEO schon zwölf Stunden lang sein solle.

Kahn erklärte außerdem, dass er nie - wie von Hoeneß behauptet - erklärt habe, dass ein CEO „nicht 24 Stunden am Tag“ arbeiten müsse. Diesen Satz habe es von seiner Seite „gar nicht“ gegeben: „Er würde auch nicht zu mir passen, da alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, auf hohem Engagement beruht.“