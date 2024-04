OP am Sprunggelenk: Bremen vorerst ohne Njinmah

Werder Bremen muss im Saisonendspurt der Bundesliga vorerst auf Angreifer Justin Njinmah verzichten. Der 23-Jährige wird sich aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk am Donnerstag einer Operation unterziehen müssen, teilten die Hanseaten mit. Njinmah, dem mit sechs Treffern und zwei Vorlagen in dieser Spielzeit der Durchbruch gelang, steht Werder „in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung“.