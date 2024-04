Pechvogel Haller schon wieder verletzt

Sebastien Haller bleibt der große Pechvogel beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der Stürmer stand in der Begegnung bei Borussia Mönchengladbach erstmals seit dem 4. Spieltag in der Bundesliga in der Startelf, doch schon nach wenigen Minuten humpelte er vom Feld. Haller verletzte sich bei einem Zweikampf mit Nico Elvedi (2.). Danach versuchte er es zwar noch einmal, doch in der neunten Minute war Feierabend. Trainer Edin Terzic wechselte Youssoufa Moukoko ein.