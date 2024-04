Rang 15 zum Greifen nah: Mainz will "Druck ausüben"

Nicht nur der strahlende Sonnenschein und die sommerlichen Temperaturen lockten am Samstag allen Mainzer Beteiligten ein Lächeln ins Gesicht, sondern auch die neue Tabellenkonstellation. Denn weil der VfL Bochum beim Vorletzten 1. FC Köln (1:2) in der Nachspielzeit eine Führung noch aus der Hand gab, ist im Kampf um den Klassenerhalt plötzlich mehr als der Trostpreis Relegation möglich: Platz 15.

Eberl in Sorge: "So brauchst du nicht nach London fahren"

Nichtsdestrotz sollten die Rheinhessen nicht zu sehr auf die Resultate der Konkurrenz schauen, appellierte Schmidt. Dies wäre "nur ein Bangen, ein Hoffen und ein Beten. Das bringt uns keine Punkte." Damit sprach Schmidt aus, was auch Silvan Widmer forderte. Es gelte, so der FSV-Kapitän, "so wenig wie möglich darauf zu gucken, was die anderen machen. Lieber einfach selber Gas geben und unsere Spiele gewinnen."